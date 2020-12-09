英國競爭監管單位周二指出，將對谷歌和臉書等大廠推出新管制規則，讓新權力可以駕馭數位市場潛能，並驅動創新。
新的競爭和市場機關(CMA)表示，應該在立法中制定具有約束力的準則，以罰款最為後盾，最高可在營收的10%，並加強合併規則。該準則將由CMA進行執法。
CMA主管表示，依賴谷歌和臉書的消費者和企業應該被公平地對待，並為競爭者提供公平的環境。
CMA的提案是立基在原則，而非規則或結果認定。而新的CMA將在明年四月正式成立，但相關立法可能在2022年。該新立法為更廣泛的監管架構的一部分，包括有害內容和數據保護的新規定。CMA將說服政府推進行動。
提議中的立法規定包括對企業個別主導的領域，例如谷哥和臉書在數位廣告領域，該兩家公司在英國的市占約八成。其它潛在的目標包括蘋果的App商店。
CMA表示，試圖降低企業和監管單位的差距，監管當局會試圖與企業合作達成妥協，但是也會咬牙祭出實質的懲罰。
(時報資訊)
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