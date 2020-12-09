美股收高，但台積電ADR小跌，台積電(2330)開低壓抑台股指數，傳產多頭指標長榮(2603)續領航運股上攻，雙D的友達(2409)、南亞科(2408)強勢撐盤，加上華新科(2492)領軍被動元件股上衝，台股開低後翻紅，盤中再創下14427點最高紀錄。收盤價亦創新高，達14390點，漲29點，成交值增至3077億元。

美股醫療股受到輝瑞新冠疫苗開始於英國接種利多提振，但財政刺激措施的不確定性讓漲幅受限，終場美股四大指數均上漲，漲幅介於0.29%至0.5%，其中那斯達克指數漲幅最大；台積電ADR下跌0.7%，聯電ADR下跌3.1%。

受到台積電ADR、聯電ADR均下跌，並未再創新高，其中，聯電ADR跌逾3%，聯電(2303)今開低但低檔買盤承接力道仍強，股價仍在50元附近高檔震盪。台積電也維持在520元以上高姿態整理之格局。

國際運費持續攀高，外資買盤重回航運股，長榮、陽明(2609)、萬海(2615)今持續上攻，成為多頭要角。

這波漲勢最強勁的電子股面板及DRAM今早表現亦強，友達、群創(3481)上揚，南亞科、旺宏(2337)等記憶體股亦強勢；加上被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)接棒大漲；櫃買市場因環球晶(6488)、中美晶(5483)續攻，表現更為強勁。

華新科周二表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻LTCC元件及車規MLCC產品

台股今在雙D及航運股續攻，再創新高價，技術面續強勢。目前類股輪動加速，資金仍活絡，推升台股日日有高點。

台股周二在亞股紛紛回檔之際獨自走強，今日亞股轉強，台股並再創新高更為強勢，個股輪動速度加劇，電子及航運股仍是買盤最著力的族群，金融股則仍偏弱勢整理之格局，目前個股表現差異頗大，強勢股看回不回，但追高仍有風險。

(時報資訊)