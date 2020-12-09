聯發科(2454)最大競爭對手日前已經端出採用5奈米製程的旗艦5G晶片，Snapdragon 888，這也使得市場再度將焦點擺在聯發科身上，對其旗艦5G殺手(金間)頻頻敲碗，聯發科執行長蔡力行就透露，新款5G旗艦晶片會力拚在農曆年前推出，暗示聯發科絕對不會缺席，且他也樂觀看好2023年5G智慧手機滲透率將逼近60%，聯發科今股價開高震盪，終場收漲0.55%，報在734元。

高通上周推出最新旗艦5G晶片Snapdragon 888，採用5奈米製程，這以更讓市場期待，聯發科如何接招，蔡力行就表示，新款5G旗艦晶片會力拚在農曆年前推出，且樂觀看好2023年5G智慧手機滲透率將逼近60%。

蔡力行表示，5G應用從智慧型手機開始，以每年出貨量來看，預估到2023年將趨近60%，且已拓展到智慧型手機以外的領域，如網路卡、5G寬頻網路連網裝置、車載資通訊系統、5G工業物聯網。行動系統單晶片是驅動先進製程演進的要因之一，摩爾定律會持續；3D IC和封裝技術成為延續摩爾定律的關鍵技術。

高通Snapdragon 888採用的是三星5奈米製程，台系合作廠商包括有京元電(2449)、欣興(3037)、景碩(3189)以及日月光(3711)等。

(時報資訊)