《印度經濟時報》（The Economic Times）周三報導，美國亞馬遜公司準備進一步擴大在印度的事業版圖，消息人士透露，亞馬遜考慮投資印度連鎖藥局業者Apollo Pharmacy近1億美元，在印度快速成長的藥品市場迎戰信實工業（Reliance Industries Limited）與塔塔集團（Tata Group）。

亞馬遜在印度原已涉足藥品事業，在來自亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實集團競爭持續升高之際，亞馬遜考慮進行這項新的投資案。信實已經收購線上藥局Netmeds的多數股權。

此外，報導指出，塔塔集團也有意收購線上藥局1mg的多數股權，且已經就這個計畫展開協商。

亞馬遜，以及Apollo Pharmacy母公司阿波羅醫院（Apollo Hospitals）尚未回應媒體的置評請求。

線上藥局市場的發展，已經使許多印度商業團體感到威脅，主張這些線上藥局可能在沒有適當驗證下銷售藥品，而大型企業加入市場，將引發產業的失業問題。

不久前，亞馬遜在美國推出提供處方藥的線上藥局，使該美國電商巨頭與沃爾格林（Walgreens）、CVS Health及沃爾瑪等藥品零售商之間的競爭加劇。

(時報資訊)