愛立信今(9)日宣布，推出全新的Cloud RAN(雲化無線接取網)產品解決方案，協助提供電信業者補充網路建置選項，進而提升網路建置規劃的靈活度，第一階段的愛立信Cloud RAN將於2021年第4季推出。

愛立信推出的Cloud RAN是一種雲端原生(Cloud Native)軟體解決方案，用於處理無線接取網(RAN)中所需的數據演算功能，這項解決方案可以補強愛立信無線系統產品組合中的高性能專用基頻(Purpose-built)產品，為電信業者提供一種因應與滿足各式部署情境需求的最佳選擇。

隨著全球電信業不斷向前邁進、部署5G網路，數位化、自動化和虛擬化等技術的導入，尤其是愛立信全新的雲化無線接取網產品解決方案，對於未來網路發展進程扮演重要角色。這些技術，將促使網路變得更加靈活開放，而雲端技術為無線接取網路提供創新的部署方案，以強化既有的網路架構。

愛立信Cloud RAN解決方案，將有效提升網路功能，為5G大規模和集中式的部署帶來幫助。這項全新的解決方案，能讓電信業者面對新的商業場景需求時，例如：室內涵蓋、工業廠區、企業建置、大型場館及各式的5G相關應用，能夠靈活快速地因應與提供豐富多樣的服務。

愛立信在設計和部署雲端核網的過程中，融合本身在全球業務管理與建置經驗，為電信業者打開超大規模網路規劃與建置技術的大門，並且帶來相關的好處，例如，為開發人員和企業提供更優越的擴充性，縮短產品上市時程，進而推出更加創新的服務。

愛立信執行副總暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，5G是開放、創新的平台，透過推動更大規模的開發者及產業生態系，我們可以共同打造全新的雲端端創新技術，並將其引進5G領域。藉由愛立信Cloud RAN，我們可協助客戶利用歷久彌新的技術來發展其網路，同時充分運用他們對於網路的投資。

愛立信Cloud RAN產品解決方案，目前因應市場環境需求，配合電信業者的業務與網路發展進程，將分階段推出。第一階段產品，將為5G低頻段提供經系統驗證的解決方案，使用通用商業硬體平台，為電信業者與其網路無縫的過渡到Cloud RAN的建置使用奠定基礎。

該解決方案第一階段將導入愛立信全新的Cloud RAN雲端原生應用軟體和無線網路閘道器，雲化原生的應用軟體功能，有助於電信業者設計與建置靈活的5G網路架構。網路閘道器則能夠充分融合與介接電信業者現有商業網路上的無線接取設備，使之完全兼容於Cloud RAN網路架構的演進與建置，第一階段的愛立信Cloud RAN將於2021年第4季推出。

(時報資訊)