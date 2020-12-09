苗栗縣明德水庫水情吃緊，蓄水率只剩16.3％，農田水利署苗栗管理處趁鋒面來襲，連2天施放氯化鈣焰劑人工增雨，解救水庫。9日凌晨苗栗縣持續降雨，但舒緩旱象仍有限。

水利署評估，8日午起苗栗以北有系統性降雨機會，規畫石門、寶二、永和山、明德等，備妥人工降雨作業能量，各燃放2支焰劑。苗栗市8日夜間開始飄雨，9日凌晨下雨至上午10點多，久違的降雨也讓民眾備感欣喜。

苗栗縣明德水庫水情吃緊，影響農作灌溉，上游出現罕見乾涸景象，農田水利署苗栗管理處趁鋒面來襲，施放氯化鈣焰劑，進行人工增雨作業。（何冠嫻攝）

農田水利署苗栗管理處指出，明德水庫水情緊張，創下歷年新低，近日人造雨條件足夠，8日下午、9日早上陸續施放氯化鈣焰劑，人工增雨，希望增進有效蓄水。

目前永和山水庫有效蓄水量約918萬公噸、約30.6％，明德水庫有效蓄水量約200萬公噸、約16.3％。鯉魚潭水庫4093萬公噸、約35.7％。

苗栗管理處指出，苗栗明德水庫灌區和中港溪灌區共2894公頃，目前有效蓄水量僅200萬公噸，缺水情況日益嚴峻，明年一期稻作的雨量需要320毫米，但依目前雨況看來，12月底前降雨量低於需求量的10％，停灌可能性大。

(中時 )