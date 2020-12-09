基隆市環境保護局長賴煥紘、清潔隊長潘家齊涉嫌，錄用與技工條件不符田姓男子，在甄選相關簽文、評分表等公文書上，不實登載田員符合技工甄選條件，並將他評選為第一名，檢方近日偵查終結，將賴煥紘等人，依違反行使不實登載公文書罪起訴。

依基隆市環境保護局職工規則第5條第1項第2款規定，僱用技工需具有「持有技術士執照或高級職業學校以上相關科系畢業」或「國中畢業，並具二年以上相關實務經驗，持有證明文件」條件之一；而田員不具汽車修護執照、學歷、工作經驗，環保局卻於2019年5月30日甄選錄取。

法務部廉政署蒐獲情資後，報請基隆地檢署檢察官唐道發指揮偵辦，發現田員等7人為讓田員在環保局工作，委請熟識車廠開立在職證明用以應考，賴煥紘、潘家齊明知田員在職證明是偽造，竟在甄選相關簽文、評分表等公文書上，不實登載其符合技工甄選條件，綜合評選結果，評選為第一名錄取。

基隆地檢署近日偵結，認定賴煥紘、潘家齊共同涉有刑法第216條、第213條，行使不實登載公文書罪嫌，此外，田員等7人涉共同製作不實在職證明、涉刑法第216條、第215條，行使業務登載不實文書罪，提起公訴。

對此，賴煥紘表示，對於遭檢方起訴一事深感遺憾，「我坦坦蕩蕩，絕無不法，相信司法會還我清白。」

(中時 )