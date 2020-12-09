屢遭詐團冒名行騙，白姑娘氣得要對方出來面對。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

被害人與賣家聯繫後，才發現之前傳得是假帳號。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙集團入侵網路直播拍賣平台層出不窮，連知名直播主「白姑娘」也遭歹徒盜用，氣得白姑娘在鏡頭前破口大罵「死詐騙集團出來面對」。

台中市一名簡姓家庭主婦，日前在家中收看臉書白姑娘拍賣直播下訂海鮮商品後，旋即收到假冒店家的LINE ID加入好友訊息，簡女因剛下標，誤信為真實賣家與她聯繫，就依對方提供的網路連結輸入信用卡號，直到下個月收到信用卡帳單，才赫然發現遭歹徒盜刷18筆、共5萬多元。

刑事局統計，今年1月迄12月6日間，有多家直播業者遭歹徒冒名行騙，其中，人氣頗旺的白姑娘3件最多。歹徒假冒網路直播賣家，私加LINE ID進行詐騙案件共計23件，其中，民眾匯款後未收到商品為10件、收到商品不符為7件、遭騙取信用卡個資而被盜刷為6件。

警方表示，直播購物很方便，但一定要在直播頻道上與真實賣家確認付款資訊，慎防歹徒趁機行騙。

(中時 )