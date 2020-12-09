在Apple Watch、iPad新品上市與進入旺季帶動，以及筆電需求還是不錯下，仁寶繼10月營收以1127.35億元創下歷史新高後，11月營收仍站在千億元之上、為1,068.71億元，雖較上月減少5.2％，但較去年同期成長23.6％，累計前11月營收為9,345.48億元，比去年同期成長4.0％。
仁寶預估，今年全年筆電出貨量可望可望超越去年的4390萬台，非個人電腦產品方面，智慧裝置、穿戴裝置等在客戶新品帶動下，需求回溫，維持第4 季將達全年高峰看法。
(工商 )
在Apple Watch、iPad新品上市與進入旺季帶動，以及筆電需求還是不錯下，仁寶繼10月營收以1127.35億元創下歷史新高後，11月營收仍站在千億元之上、為1,068.71億元，雖較上月減少5.2％，但較去年同期成長23.6％，累計前11月營收為9,345.48億元，比去年同期成長4.0％。
仁寶預估，今年全年筆電出貨量可望可望超越去年的4390萬台，非個人電腦產品方面，智慧裝置、穿戴裝置等在客戶新品帶動下，需求回溫，維持第4 季將達全年高峰看法。
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