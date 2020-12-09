為避免群聚染疫，國內大企業紛紛取消舉辦大型尾牙，但給員工福利不縮水，據了解，王品集團負責年菜的子公司「萬鮮」公司即成功爭取台灣二大「護國神山」台積電與鴻海的年菜外賣訂單，除為王品今年搶攻年菜外賣商機跨出一大步，經疫情洗禮，「企業採購年菜送員工」並蔚為今年年菜外賣市場新食尚。

台灣年菜市場產值整體推估約50億元，其中冷凍年菜以每年4.65％的複合成長率逐漸擴大，萬鮮公司副總周佳穎表示今年受到疫情影響，國人無法出國，除夕年菜市場成長幅度更大，許多大企業雖然取消尾牙，但是給同仁的福利不縮水，衍生的年終禮品商機，將為年菜市場帶來更多商機，預估成長至少20％，市場規模將上看60億元左右。

王品集團旗下萬鮮公司去年首度推出年菜，以4個中餐品牌，從中精選7道菜色銷售，以簡單好料理與高性價比定位訴求測試市場反應，結果早鳥組合3天完售、總共賣出3,500組、1.6萬份，業績850萬元。受此激勵，王品集團今年決定擴大搶攻市場，今年集合8位研發主廚，推出10道主菜加一道甜湯。目標賣出5,000組套餐、搭配其他單點主菜，預計銷售35,000份。銷售額4,000萬元，成長4倍以上。

周佳穎表示，王品今年推出的年菜經過六個月研發，從146道菜測試後嚴選，最終選出10道美饌，其中亮點包括國人圍爐必嘗的佛跳牆，王品推出的「鮑參貝百寶佛跳牆」，標榜特選智利深海鮑魚、冠軍大香菇、中南美洲頂級烏參、北海道生食級干貝4大珍貴食材，主廚精準掌握食材比例與特性，經過醃、炸、燉煮，再一起蒸煮、精燉而成的。「鴻運醬煨牛小排」則強調秉持王品集團「款待心中最重要的人」與「一頭牛只取六客」的精神，精選重達21盎司的三根骨牛小排，以傳統精緻美味-紅麴入菜，天然酵母特色經24小時醃製、軟肉、小火煨煮、將醬香與肉汁鎖在牛排中，簡單覆熱即可完美重現口感風味。

為擴大銷售通路，除部份商場店，「王品嚴選」金牌年菜宴在王品集團全省門店銷售，消費者若透過「王品瘋美食」App、進入「王品嚴選」即時選購，則可享有「王品瘋美食」App會員點數、優惠互用的便利。為擴大銷售管道，王品今年並與國內兩大超商龍頭7-11、全家超商合作，提供不同的年菜組合選擇，每套價格從1,980元（四菜）至8,800元（六菜）。小家庭也可以選購420元至3,980元的單品年菜，期能提供消費者更多元、方便的選擇。王品年菜銷售據點從去年的自家網路、王品集團200多家門店，擴展今年到全台超商一萬個門市，亦展現王品集團加大力道耕耘年菜市場的雄心企圖。

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