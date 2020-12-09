一名媳婦平常負責照料公婆飲食，但她抱怨公婆非但不幫忙，連洗碗都不願意，某日她煮了一大鍋湯麵，打算如果晚餐吃不完，隔天午餐還能加熱吃，沒想到隔天打開冰箱後，她發現公婆因為不想洗碗，將吃完、剩食物殘渣的鍋子直接放在冰箱，等到她發現後在拿去洗，老公為她反應後，公公竟然辯「洗碗是媳婦的責任」。

該媳婦在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，平常星期一到星期六都是她下班後為公婆煮飯，她說公婆整天在家沒有事做，就連幫忙洗米都不願意，某日她下班後煮了一大鍋麵，她和老公先吃、洗好碗，晚點她看湯麵還有剩下，打算明天中午加熱再吃，「誰知道星期日打開冰箱，剩空鍋子也給我冰到冰箱裡！」

媳婦抱怨公婆將吃完的碗筷放進冰箱、不想洗碗，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

該媳婦說，這種事情景常發生，有時是炒青菜吃完剩幾片蒜末，婆婆也把它冰在冰箱，很常將剩菜剩飯直接冰進冰箱，留到她下班要煮晚餐，發現時才洗；老公之後為她向兩老反應，公公竟然說「不要臉，妳故意的」，公公說洗碗是媳婦的責任，她聽完只好吞下委屈，再默默洗起碗來。

媳婦抱怨公婆將吃完的碗筷放進冰箱、不想洗碗，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

許多網友看到文章後紛紛留言，「我婆婆連冰都不肯，電鍋沒飯了電也不關直接丟著」、「老公去說沒用，就老公洗啊」、「是哪條法律規定說媳婦要洗碗的？」

(中時新聞網)