平鎮高中今日與高苑工商進行高中鋁棒聯賽冠軍戰，平鎮先發的高一左投林孟佶6.1局無失分，加上隊友在得點圈打擊機會都有適時一擊，最終平鎮5比0完封勝，連2年鋁棒稱霸。

平鎮高中2局下半率先有攻勢，李勛傑獲四壞保送上壘，2出局後机崇瑋、王緯綸連續2支二壘安打送回2分，平鎮攻下2比0領先。

5局下仍是2人出局後天下分數，此局高苑單場2次失誤，先讓平鎮打者站上壘包後，李勛傑擊出深遠的外野高飛球，高苑外野手接球發生失誤，讓得點圈的跑者跑回分數，拿到第3分。

6局下平鎮2出局攻佔滿壘，鄭郭佑擊出帶2分打點的安打，助隊將領先擴大至5比0，高苑也換投胡雲彬，他登板面對首位打者就以內野滾地球化解危機。

平鎮左投林孟佶壓制高苑打擊。（學生棒聯提供）

7局上高苑首位打者馮育翔敲安上壘，1出局後王鵬也擊出安打形成一二壘有人，此時平鎮決定換投，由高三隊長田勝文接手投球，僅用3顆球就守住球隊勝利，最終平鎮就以5比0獲勝。

平鎮先發投手林孟佶6.1局用了96球，被擊出5安打，投出4三振沒有任何四死球保送無失分，在冠軍戰表現優異，獲得投手獎獎項。

賽後平鎮總教練吳柏宏指出，今天兩隊都有得點圈的攻擊機會，鋁棒也都是低年級的球員參賽，所以一直提醒他們，得點圈有人時一定要掌握住關鍵一擊，「兩隊都滿多機會的，只是剛好我們有把握住，這就是我說的慢慢累積、一定會成長。」

吳柏宏也肯定這次球隊的表現，「畢竟冠軍戰難免會有壓力，大家一定都會覺得冠軍戰要很謹慎，可是在這樣的壓力下，他們還有辦法掌握好幾支安打，對他們滿肯定的。」

談到今天壓制高苑打線的高一投手林孟佶，吳柏宏說，他是桃園的選手又有不錯的大賽經驗，控球不錯還有左投優勢，畢竟打者對左投的掌握度比較不好，雖然直球速度不快，但有辦法把球控在邊邊角角讓打者打不好。

林孟佶7局上2出局後被擊出安打後退場，用球數來到96球，吳柏宏表示，這是他首度單場用球數這麼多，當時覺得也到臨界點了，索性直接換投，這次在冠軍戰他也有發揮出該有的水準。

(中時 )