苗栗縣西湖國小北棟校舍拆除重建工程，執行進度達75％，預計明年3月完工，不過安置學童要返回校本部上課還得等等，校長林國正表示，幼兒園東棟校舍整建工程這個月剛發包，未來工程噪音與揚塵仍會影響教學，因此預計等到本部校舍工程全數完工，才會讓國小及附幼的孩子回到本部上課。

西湖國小北棟校舍因耐震不足，獲國教署核定總經費6602萬6000元辦理拆除重建，去年底舉行動土儀式，工務處指出，工程目前已完成新建結構體，現正辦理內、外牆及斜屋頂泥作裝修作業。新北棟校舍為地上3層樓建物，設置12間教室、2間社區共讀站，總樓地板面積為2345.78平方公尺。

校長林國正表示，獲縣府教育處補助安置經費，校本部67名國小學童安置於瑞湖分校，與分校18名學童一起上課，不僅讓本部學童有安全不受干擾的學習環境，也能參與分校辦理防災教育，瑞湖分校今年獲教育部評選全國績優第一名，也是全縣第一個打造永續循環零廚餘回收黑水虻循環基地的學校。

林國正說，幼兒園東棟校舍整建工程12月剛發包，總經費約3300多萬元，預計施工期限為400多個工作天，因此附幼35名幼童也獲得西湖鄉公所協助，安置於原鄉立托兒所的場地。家長關心學生何時返回校本部學習，校方表示，避免工程干擾教學，傾向完工後才會回到本部上課，預計還要1年半。

工務處說明，新北棟校舍設計意象以在地文化特色的葫蘆、柚子為發想，運用弧形及圓拱造型結合當地建築風格，營造出活潑且富有特色的學習空間，並採磚紅色斜屋頂與青山綠水相互交映，形塑出校園獨特風貌，未來可成為社區居民共讀及休閒運動的場域。

(中時 )