國際奧會本周宣布將「霹靂舞」納入2024年巴黎奧運，讓世界各地舞者為之一振，除了藝術、娛樂成就，往後還能夠以「奧運選手」身分為國爭光。然而反彈的聲浪也不小，畢竟還有41個項目申請被國際奧會拒之門外。

奧會主席巴赫(Thomas Bach)明言，想要入選奧運必須要有幾個條件：「年輕化，我們會從年輕世代喜歡的運動中挑選新項目。」「性別平等，比賽中的男女名額必須100%相等。」事實上巴黎奧運將是首次男女參賽者數量完全相同的奧運，以東京奧運來說，女性參賽者48.8%仍少於男性。同時男女混合的競賽也從18項增加到22項。

今年初奧會就決議廢除1932年以來的「男子50公里競走」，只保留20公里版本，理由是奧運沒有「女子50公里競走」。為了性別平衡，他們不是增加女子項目(認為女子50公里未達奧運競技水準)，反而是直接砍掉了男子項目。

棒球在這方面吃了悶虧，除了是比較古老的競技，缺乏女子項目更是大忌。雖然設立女子壘球項目獲得奧會讚賞，畢竟不是完全等於棒球。例如日本國技相撲闖關奧會多年不見成效，為此發展女子賽事仍未獲奧會青睞，甚至連圈內的性別歧視都擺不平，進軍奧運遙遙無期。

(中時新聞網)