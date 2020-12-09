中天新聞台未獲換照、聲請假處分遭駁回，國民黨主席江啟臣今天在中常會表示，執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器換照關台，傷害的不只是新聞自由，更破壞自由民主的憲政秩序。民進黨完全執政，直接把頻道換證的大刀，砍向與自己立場最為對立、最勇於批判政府的新聞頻道，使台灣社會的民主進程，不只是停止，更是倒退。

江啟臣指出，前天高等行政法院駁回中天新聞台的假處分案，意味著不論後續司法訴訟結果，再過兩天中天新聞台即將畫下句點。我們的政府至今仍不知道這樣的作法，不但是關掉單一媒體，更是關掉人民對政府的信任，關掉了台灣多元言論的民主價值。

他說，身為過去的威權時期的執政黨，國民黨迄今仍然經常受到強烈的批判與責難！這些批評，少不了誤解與扭曲，然而從威權走向民主，從嚴格的出版審查到出版自由，從老三台到上百台，台灣的民主進程，一步一步走來，雖然緩慢艱辛，卻從來沒有倒退。

但民進黨完全執政，卻直接把頻道換證的大刀，砍向與自己立場最為對立，最勇於批判政府的新聞頻道，這將讓台灣社會的民主進程，不只是停止，更是倒退！

江啟臣指出，對照總統府在今年5月份所流出的密件中對於NCC委員的描述，我們更懷疑中天不予換照的劇本，早就已經寫好了！如果執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，要求獨立行使職權的委員配合換照關台。傷害的不只是新聞自由，更是敗壞官箴，破壞自由民主的憲政秩序。

江啟臣強調，法國政治家托克維爾，早在1835年就曾經明言：「為了享受新聞自由所帶來無法估量的好處，必要忍受新聞自由所帶來無法避免的壞處。」當我們的政府一一列舉不予換照的理由，更是徹底遺忘了關掉一家新聞頻道，對於我國新聞自由所帶來更深遠的影響與衝擊！在政府與媒體之間，我們跟美國開國元勳傑佛遜一樣，毫不猶豫選擇與媒體站在一起。

(中時 )