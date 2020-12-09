桃園市政府消防局第三大隊於8日晚間在蘆竹台茂購物中心辦理「防範一氧化碳中毒誓師活動」，本次特別結合時下最具話題性之動漫元素，透過「快閃行動短劇」演出，讓民眾能更加深印象，提高居家安全警覺性，兼具趣味及教育之意義。

活動內容相當豐富包括趣味行動CO短劇表演、消防車逛大街體驗、防範一氧化碳中毒宣導、住宅用火災警報器宣導、消防寶寶著裝體驗 、正確急救CPR宣導、眼明手快疊杯活動等，完成體驗活動還能兌換限量好禮，以寓教於樂的方式教導民眾正確消防常識及天冷加強防範一氧化碳中毒，場面活潑熱鬧有趣。

活動包括趣味行動CO短劇表演、消防車逛大街體驗、防範一氧化碳中毒宣導、住宅用火災警報器宣導、消防寶寶著裝體驗 、正確急救CPR宣導、眼明手快疊杯活動等。（姜霏翻攝）

蘆竹消防分隊長余順明提醒，民眾家中瓦斯熱水器如安裝於室內或晾衣物陽台處，均可能因通風不良發生一氧化碳中毒，應遷移熱水器至戶外通風處或更換室內專用的強制排氣型熱水器、電熱水器等，一般民眾如有遷移或更換熱水器需求，如有符低、中低收入戶民眾，明年1月1日起可至各消防分隊申請，最高可補助12000元，數量有限，請有需求民眾踴躍提出申請。

桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，本次宣導活動多元豐富，消防體驗人潮非常踴躍，藉此機會教導民眾正確消防應變及急救觀念，另對於未設置火警自動警報設備的5樓以下社區或集合住宅，民眾可至各消防分隊申請免費裝設1顆「住宅用火災警報器」，每戶限申請1次，數量有限，送完為止。近來天冷並隨時注意個人保暖，以防範心血管疾病發生的危險。

(中時 )