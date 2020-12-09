藝人田馥甄（Hebe）9月舉辦演唱會，10月收到前東家華研音樂存證信函，指她在演唱會上演出的16首歌版權屬華研所有，卻未事先取得授權，造成侵權行為，對此，田馥甄方面感到相當「錯愕」。律師林智群認為，華研要的是一個誠意，Hebe只要給予一定尊重跟合理的授權金，相信應該會沒事。不過卻有網友打趣說，當藝人那麼久，還不知道版權這回事，可能認為「前東家」這三個字是慈善機構。

今年9月底，Hebe在小巨蛋舉行4場「一一演唱會」，演唱會共25首歌有16首選唱華研時期的歌曲，因未事先取得授權，Hebe收到前東家寄存證信函。

華研音樂指出，2019年6月30日第30屆金曲獎S.H.E受邀出席演出華研歌曲「十七」，當時主辦方文化部即事前行文華研國際音樂取得相關同意與授權，藝人與活動主辦單位都清楚明瞭版權的運作。

時隔一年，田馥甄及演唱會主辦單位何樂音樂與樂來樂好公司，至演出結束都未按約定，針對使用華研錄音版權與華研洽談授權。所以，華研發函請藝人及演唱會主辦方說明。

Hebe所屬樂來樂好則回應：「先想澄清，我們是錯愕，不是措手不及。一直以來我們所有公開的演出都有照正常程序取得合法授權，之後耶誕和跨年的等演出也一切如常，不受影響；馥甄的心情很平靜，謝謝各界關心。」

對此，律師林智群在臉書發文表示，這種情況在當初脫離華研時就應該可以預見，歌手是離開了，可是歌曲版權還是公司的，歌手要唱歌，還是要取得公司授權。其實歌手離開之後偶爾唱一下自己的歌曲，公司通常是睜一隻眼閉一隻眼，不要太誇張，公司也不會真的跟歌手來硬的，不然搞到上法院，雙方都是難看。

林智群認為，這次可能是歌曲數量比較多，所以華研發一個警告牌，表達立場，Hebe只要好好處理，給予華研一定尊重跟合理的授權金，（華研：我要的是一個誠意！）應該會沒事的。

不過有網友直言：「誠意=新台幣」、「錯愕？都幾歲人了，還在裝無辜」、「很多藝人開演唱會，都很少唱出道時的歌，或是曾經暢銷的歌，原因在於歌的版權在前東家，Hebe當藝人那麼久了，還不知道，可能認為『前東家』這三個字是慈善機構」、「秀出你的最大誠意(錢)」、「錢可以解決的都小事」。

也有網友搞笑說「會不會搞到最後跟魚丁糸一樣得改名成BeHe阿」、「改成嘻碧啊，簡單明暸」。

(中時新聞網)