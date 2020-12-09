有「國民AV女優」之稱的日本女星三上悠亞，甜美外型加上火辣魔鬼身材，讓她擄獲不少粉絲的心，時常在社群平台分享性感美照造福粉絲的她，近來更應景扮成「性感版聖誕老人」，立刻引起粉絲暴動。

三上悠亞在IG貼出扮成聖誕老人的性感照，照片中她穿著紅色深V貼身洋裝，傲人上圍幾乎要從上衣蹦出，擠出的深邃事業線更是讓人鼻血直流，而她頭戴聖誕帽，肩頸處還打上蝴蝶結，似乎是要把自己當聖誕禮物獻出去，此外她以撩人姿態坐在地板上，更增添網友無限遐想空間，另一張照片，三上悠亞則是穿著半透深V洋裝側躺在椅子上，只見她無辜神情搭配露出的雄偉北半球，更讓所有人想入非非。

日前，三上悠亞就曾扮成聖誕老人的模樣，胸前開深V的她更是面對鏡頭下蹲，倒奶畫面讓網友看得鼻血直流，此外她更擺出托腮嘟嘴、手指愛心等各種可愛動作，立刻電暈一票粉絲。

眼見三上悠亞曬出一系列性感火辣照片，讓網友紛紛留言大讚：「史上最可愛的聖誕老人誕生了」、「太性感了啦」，甚至還紛紛敲碗「聖誕老人可以送禮物來我家嗎」。

(中時新聞網)