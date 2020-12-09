浙江台商(案719)居家檢疫第12天發病，指揮中心認為是境外移入，但有專家研判是本土個案。中央流行疫情指揮中心表示，由於目前台灣沒有本土個案，無法用病毒的基因序列來看，大陸也有一段時間沒有個案，比對上比較困難。用流行病學、疫調資料來看，個案在上海多吃外食，在機場也有脫口罩用餐，雖然不能排除境內感染，但仍研判入境前感染的機率較大。

昨日確診的50多歲浙江台商(案719)，入境時持有3天內陰性證明，但在入境第12天居家檢疫期間出現症狀，連續採檢兩次都是陽性，由於病毒量高，研判為近日感染。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案入境的那1天或是之前的1、2天應該就是潛伏期，12天的潛伏期也是合理的。台灣已經很長的時間沒有本土個案，無法用病毒的基因序列來看，大陸也有一段時間沒有看到，在比對上有不容易的地方。

有鑑於病毒基因序列比對有困難，張上淳表示，我們就用流行病學、疫調的資料來推論。這個個案在出境那天，上海浦東機場有出現案例，疫調也發現個案在大陸期間，多數時候都有戴口罩，飲食多為外食，吃飯時脫下口罩，在機場也有脫下口罩進食。

張上淳進一步表示，除了前述原因，個案入住的防疫旅館也沒有出現確診者，我們認為入境前感染的機率較大。指揮官陳時中表示，不能完全排除境內感染，但是可能性極低。

(中時新聞網)