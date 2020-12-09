桃園市大園區一名72歲的柯姓老婦，8日下午接到詐騙電話，假冒其姪子向她借錢，老婦一時不察信以為真，匯了35萬元到對方帳戶，事後老婦向姪子的父親詢問，才驚覺受騙上當，立即向大園警分局三菓派出所報案，所幸在警方及銀行的協助下，及時將該筆匯款圈存，成功攔阻詐騙。

警方表示，柯姓老婦日前接獲陌生電話，自稱是其姪子換了手機號碼，向老婦噓寒問暖，並約定幾天後登門拜訪，老婦覺得電話中的聲音很像姪子，且語氣非常親切於是信以為真。8日下午，老婦再度接到假姪子來電，一陣閒話家常後，對方見老婦卸下心防，便謊稱有一筆貨款到期，急需35萬元來周轉，老婦不疑有他前往銀行匯款。

老婦匯款後回撥假姪子的電話，欲告訴他錢已匯出，但始終無人接聽，老婦覺得有異向姪子的父親詢問，卻得知姪子根本沒有積欠貨款的問題，老婦驚覺受騙上當，急忙到三菓派出所報案。

警員王建傑獲報後立即與銀行人員聯繫，得知該筆款項尚在對方帳戶內，隨即請銀行協助將匯款圈存，避免遭人領出，最後也順利將35萬元回存到老婦的帳戶，老婦非常感謝員警的熱心幫忙，讓她保住辛苦存下的積蓄。

大園分局呼籲，民眾接到可疑電話應仔細查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或到附近派出所詢問，以免上當受騙。

(中時 )