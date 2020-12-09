近來民進黨不僅強行開放美國帶萊克多巴胺的豬肉，又關閉中天新聞台，藐視新聞、言論自由，對此，國民黨主席江啟臣今(9)日在中常會中痛批，民進黨從立法院到NCC，蠻橫不講理，讓台灣的民主制度完全失能。

江啟臣表示，高等行政法院駁回了中天新聞台的假處分案，意味著不論後續司法訴訟結果，再過兩天中天新聞台就即將畫下句點；我們的政府至今仍不知道這樣的作法，不但是關掉單一媒體，更是關掉人民對政府的信任，關掉了台灣多元言論的民主價值。

他說，民黨身為過去的威權時期的執政黨，迄今仍然經常受到強烈的批判與責難，而這些批評少不了誤解與扭曲，事實上，國民黨確實帶領著國家從專制走向民主，雖然艱辛、但從來沒有倒退。但民進黨執政後，卻直接把頻道換證的大刀，砍向與自己立場最為對立，最勇於批判政府的新聞頻道！江啟臣痛批，這將讓台灣社會的民主進程不只是停止，更是倒退！

中天關台的結局從今年5月所流出的密件就可以窺見，江啟臣表示，如果執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，要求獨立行使職權的委員配合換照關台。傷害的不只是新聞自由，更是敗壞官箴，破壞自由民主的憲政秩序。

而民進黨的蠻橫已經是台灣政治日常，不僅僅影響著獨立機關NCC，更在立法院中毫不掩飾地展現出來。江啟臣指出，這個星期一，由民進黨主導的經濟委員會，在違反程序正義、沒有實質審查的狀況下，將進口含瘦肉精豬肉的行政命令審查以及附帶決議，強制表決送出委員會，不但剝奪聯席委員會委員實質審查的權力，粗暴的作法更是暴露民進黨完全執政下的民主失能！

江啟臣表示，面對民進黨贏者全拿的專橫態度，國民黨除了在國會議場堅持發聲，更不排除訴諸民意，再次走上街頭，用盡各種方式，就是要讓民眾看清楚完全執政的民進黨，如何踐踏民意，更要不計代價，堅持守護人民食安，堅持下一代的健康，不能夠被交換！

(中時新聞網)