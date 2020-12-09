永豐金(2890)旗下永豐金證券今舉行2021年投資展望會，永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，2021年圍繞三個主軸，「一個牛(扭)轉，兩個翻倍，三個亮點」。2021年在QE饗宴、產業復甦以及疫苗問世下，以23倍本淨比、18倍本益比計算，加權指數將來到14,800點的合理評價，高點會在明年的上半年，台股「萬四」已經是標配。明年是景氣復甦的第一年，5G的第二年，護國神山的第三年，未來4年經濟最好的一年。

由於台股今天再創歷史新高，目前空手投資人能否進場？黃蔭基建議，待指數拉回至萬三左右會較安全，目前進場是「作空不對，作多難睡！」對於市場喊出明年台股2萬點的目標價，黃蔭基認為行情好時，市場難免會OVERSHOOTING!

台股的一個扭轉是，2021景氣扭轉擺脫2020的負成長，IMF預估全球GDP將由2020年的-4.4%回正至2021年5.2%。兩個翻倍是，台灣GDP翻倍、美股指數翻倍。

台灣在外需動能優於預期，尤其美易戰的轉單效益挹注，讓台灣出口單月創下322億美元的歷史最高，2020年全年的GDP約2.57%;在疫情控制得宜下，2021年投資及消費動能續揚，GDP成長翻倍。其次是經濟轉正成長，全球央行貨幣寬鬆，明年疫苗開始接種，美國2021年企業獲利預估將從2020年的8.6%跳升至23.0%，以EPS 169預估，S&P股價指數將從2020年疫情低點的2191點，上攻到4150點，股價指數翻倍。

三個亮點是，房市、美元、原物料。FOMC的利率點陣圖顯示，FED將維持零利率至2023年底，再加上ECB、BOJ持續印鈔，預估到2021年底三大央行資產負債表將由2020年10月的217兆上升至25.4兆美元，2021將迎來資金饗宴,因此股市受惠，全球房市也會受惠，這是第一。目前美國成屋銷售年化685萬棟，已回到20055萬棟歷史高點的94%，美國房價也增溫上漲7.5%，創下歷史新高，年房價將持續上漲2.0%續創史高。台灣也感受到利率走低與台商回台的資金效應，雖然央行本月17祭出選擇性信用管制，但剛性需求仍在，台灣2021年房地產續溫趨勢不變。

第二個亮點是，美元持續弱勢。資金面Fed持續印鈔，政治面拜登勝選，美中貿易戰可望緩和，熱錢流向非美貨幣，加上避險面疫苗可望在2021年施打，美元避險需求減少，美元貶值態勢預期持續至2021上半年，DXY往85移動。第三個亮點是原物料行情。受惠明年全球景氣復甦、中國需求強勁，拜登政見表示未來10年將投資1.3兆美元基礎建設，基本金屬鐵礦砂、鋼、鋅持績受到投資人的青睞，2021年CRB指數續往200前進，還有24%的上漲空間。

2021年台股受惠WFH訂單需求，自口罩、筆電乃至自行車訂單需求激增，加上原有的5G高速傳輸等晶片需求就已緊俏，2020年前三季上市、櫃公司獲利高達1.69兆年增率9.2%，企業獲利表現在國際上名列第一，台股投資價值突出。

(時報資訊)