因受疫情影響，台南市山上區已邁入第2年「跑山路」路跑從今年2月28日延至12月12日舉行，當天早上6點在山上花園水道博物館鳴槍起跑；山上區長余基吉表示，終點站也設有12個美食飲品攤位，跑友們休息後還可免費參觀國定古蹟水道博物館，歡迎親友團一同到山上旅遊，感受歷史人文與農村田園之美。

余基吉表示，「2020愛在山上」馬拉松活動由公所結合在地企業「全興資源再生股份有限公司」舉辦，活動分為全馬組、半馬組、挑戰組、休閒組，來自全國愛好路跑的朋友們非常踴躍報名，共計1536人參加。

台南市山上區「跑山路」路跑12月12日早上6點在山上花園水道博物館鳴槍起跑，路線沿途經過山上、大內境內景點，菜寮溪、曾文溪、白堊地形美景。（台南市山上區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上區「跑山路」路跑12月12日早上6點在山上花園水道博物館鳴槍起跑，路線沿途經過山上、大內境內景點，菜寮溪、曾文溪、白堊地形美景。（台南市山上區公所提供／劉秀芬台南傳真）

配合行銷在地的觀光產業，路跑沿途經過山上、大內境內，兩旁有菜寮溪、曾文溪、白堊地形美景。路跑起點選在目前超受歡迎的山上水道博物館，路徑沿菜寮溪、曾文溪河畔道路來規化，從山上到大內頭社再越過84快速道路至環湖社區（鳴頭）折返。

山上、大內境內是屬白堊土地質，沿途可見稜角分明的地形及叢生竹林群風景，跑過鄉間小徑兩旁盡是芭樂、香蕉、酪梨、芒果、木瓜、鳳梨果園與農夫農忙情景，經過佇立在農路兩旁的網室木瓜園，轉個彎是曾文溪在枯水期溪畔的蘆葦花已凋謝進入冬天的原野景色，柳暗花明又一村，風景美不勝收。

主辦單位沿途設立7處路跑補給站，提供各種飲料、水果、餐點，給予路跑的朋友最大的能源補充又可放鬆精神；沿途欣賞清幽田野風光，體驗農村純樸生活，既健康又樂活。

終點站也設有12個攤位提供熱食、在地美食與飲品，讓跑友補充能量，品嘗在地農產美食，跑友們休息後還可免費參觀國定古蹟水道博物館，感受歷史人文氣息。

(中時 )