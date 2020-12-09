總統蔡英文與行政院長蘇貞昌有心結的傳言最近又浮上檯面，蘇貞昌今天表示，他與蔡總統彼此信任，合作無間，今天的早餐跟午餐都是一起吃的，分化重傷的話沒有意義。

蘇貞昌今天出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立64週年慶祝茶會，會前接受媒體聯訪時，他反駁相關傳言，表明自己與蔡總統為國家努力做事，合作無間彼此信任。

蘇貞昌指出，他跟蔡總統今天早餐跟午餐都是一起吃的，整天為國事奔忙，分化重傷的話沒有意義也沒有效。

有媒體記者問到新北市議會增訂要求豬肉瘦肉精零檢出條款，蘇貞昌回答，大家一起關心食安是很好的事情，但食安問題要舉國一致，大家同步才不會亂了套，會注意由相關單位依照相關法令辦理。

有關打房政策讓立委費鴻泰反對，蘇貞昌說，尊重立委依照憲法執行職權，也尊重各界意見，但最重要的還是要和全國同胞一起為了居住正義，政府會努力。

對於內閣改組傳言，民進黨中常委、台北市議員梁文傑下午出席民進黨中常會前受訪指出，有些人要刻意分化蔡總統與蘇貞昌，這些都是謠言、不攻自破。他認為，蘇貞昌在這段時間，不管是疫情或經濟表現，有目共睹，「我想黨內的共識，應該至少到2022年縣市長選完，這是至少。」

(中央社)