陸首富之子王思聰近年積極朝影視產業發展，不僅簽藝人，也找優秀的幕後人才，沒想到近日卻遭新手編劇劉曉峰po長文踢爆贏得比賽、簽了合約卻沒收到獎金，而家裡因父親病倒而經濟困頓，下跪求幫助卻無果，才出此下策，主辦方香蕉影業CEO韋翔東鬆口給回應，答案卻尷尬至極。

編劇劉曉峰寫下超長陳情文，詳述始末，表示2018年拿著原創的劇本《天才編劇》，參加了香蕉影業舉辦的「第一屆香蕉新編劇圓夢計畫」，非常感念「校長」王思聰的理念，因此不惜從農村到北京、上海等地參加選秀，經歷層層篩選，最終在比賽中得了三等獎，獎金是80萬人民幣。

而他在去年6月風光登上第22屆上海國際電影節舞台被授獎，聽到王思聰說出「出一點錢幫助中國電影市場的基礎建設」，對校長肅然起敬，決心跟隨香蕉影業，因此跟公司簽訂了合約，以及配合完成劇本版權轉讓，問題就在這個環節上，合約上寫明香蕉影業需在劇本版權轉讓完成後幾天內支付部分獎金，其餘金額也有規定時間給付，但對方至今完全沒履行承諾，當時公司CEO安撫說是王思聰在等待資金周轉而已，約定不變，劉曉峰信以為真。

獎金遲遲未給出，而今年9月，劉曉峰的爸爸因心肌梗塞病倒，老家在農村，本經濟就不寬裕，這麼一來根本陷入經濟危機，劉曉峰只能請香蕉影業CEO將自己的特殊情況轉達給王思聰，甚至錄了下跪影片求救急，但遭對方推託，還說自己是「一個打工的管不了」，讓劉曉峰不得不出此下策，交給律師處理並po文抖出此事，鬧上媒體，而據《新浪娛樂》報導，香蕉影業CEO終於鬆口回應，認了公司生存困難，且直言「王思聰沒給錢」，相當尷尬。

(中時新聞網)