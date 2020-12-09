竹山鎮每年的盛大燈會正緊鑼密鼓籌備中，配合竹山鎮花園城市概念，燈會命名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」。將從24日起試點燈，31日正式開幕至2021年2月28日，展期總共66天，主燈結合琉璃與竹編，竹山鎮公所保證讓遊客十足驚豔。

竹山鎮長陳東睦指出，為了讓大家看見竹山花城的軟實力，會場運用鎮公所清潔隊自己產的花，讓民眾看見裝置藝術之美，再結合竹藝，一定有全新視覺效果，希望大家有空都能來竹山走走，欣賞最美竹藝燈展。

今年主燈由紫南宮贊助，取名為「牛轉乾坤花舞情」，由工藝家邱錦緞以及林芳仕、陳璐昂率領團隊共22人完成，延續2019年以竹材為設計主軸，融合了鑲嵌玻璃工法及竹編完成。

燈會設計以花朵、錢幣及牛為主題，設計三隻1比1大小的水牛、乳牛、黃牛結合精細的竹編工藝，呈現多樣風貌，象徵花開富貴 、牛轉乾坤的意象。

此外，宮廟燈區也營造主題展：連興宮以俗稱媽祖花的孤挺花來營造氣氛，在媽祖保佑下祝福民眾平安發大財；城隍廟今年再度以竹編打造Q版牛馬將軍，跳脫嚴肅的形象；正覺寺以觀世音座下的蓮花為靈感，呈現蓮花並蒂美麗花燈。每一個宮廟都各有特色，絕對不容錯過。

(中時 )