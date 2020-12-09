疫情指揮中心今天宣布，強化移工自主健康管理措施，產業類居家檢疫移工10日起都要採檢，雇主或仲介要登錄移工自主健康管理地點，盡量1人1室。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，移工完成14天集中檢疫及居家檢疫期滿，應進行7天的自主健康管理，為掌握移工於自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧，雇主及仲介公司應自公告之日起，配合下列措施。

雇主或仲介公司應於移工入境登錄檢疫作業時，同時於入出國移工機場關懷服務網（https://fwas.wda.gov.tw/），登錄移工自主健康管理地點（如雇主工作地、仲介公司安置處所等），以利掌握移工行蹤及地方政府進行實地關懷。且自主健康管理期間應盡量1人1室。如有困難者，應保持1.5公尺距離，佩戴口罩、落實消毒作業。

陳時中表示，越南、泰國產業類移工入境應居家檢疫14天，自10日起，居家檢疫移工於完成檢疫程序後，應於次日前往指定醫院辦理採檢作業，其採檢費用由指揮中心負擔，至於交通接送部分，則由雇主或仲介公司自行安排。如對上述措施有相關疑問，可洽詢勞動部1955勞工諮詢申訴專線。

指揮中心表示，基於國內防疫安全，雇主或仲介公司如有未依新措施辦理通報、或有通報不實、或有居住環境未符合規範者，將依違反傳染病防治法第36條、第37條規定，依同法第70條規定，處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

此外，仲介公司因辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致勞工權益受損，將依就業服務法第40條第1項第15款及第67條規定，處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

指揮中心表示，移工完成集中檢疫後，依規定應辦理健康檢查，如移工於假日完成集中檢疫無法辦理健康檢查，雇主如有需要協助延長安置移工1至2天，得於每星期二下午5時30分前向勞動部（03-3989002）提出申請延長安置服務，延長安置費用將由指揮中心負擔。

此外，上述協助安置措施，非屬法定集中檢疫，移工不得申領防疫補償，且移工應遵守集中檢疫場所相關規範。

(中央社)