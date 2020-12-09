國內衍生移工在檢疫期滿等待健檢空窗期時，可能擠在醫管公司宿舍成防疫破口議題，勞動部今天表示，清查21 家醫管公司，共有10家有缺失，包含空間狹小等。

根據現行狀況，移工若在週五集中檢疫期滿，在週一到醫院健檢之前，大多會被醫管公司安排到宿舍暫住，但因醫管公司是由仲介再委託出去，住宿品質成了三不管地帶，而根據清查結果，目前有22家登記在案的醫管公司，其中一家已歇業。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良今天在疫情指揮中心記者會公布21家醫管公司的移工留宿狀況、宿舍環境等清查結果，其中15家已經沒有移工留宿，另外6家約15名移工在等待後續健檢程序等。

蔡孟良也提到，這15名移工中有9名都是一人一室，其餘6名則是非獨立寢室，但因為留宿人數比較少，宿舍的相關安排仍符合社交安全距離。

至於這21家醫管公司的宿舍狀況，蔡孟良表示，21 家中有11家符合勞動部規定的外國人生活照顧服務計畫書裁量基準，另外10家則有缺失，其中一家的缺失項目是空間狹小，其他則是沒有提供勞工保護資訊像是1955 專線等，有相關缺失地方政府都已經要求限期改善，勞動部後續也會持續追蹤，在還沒有改善之前，都禁止入住移工。

為了掌握移工自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧、避免成防疫破口，中央疫情流行指揮中心今天也公布相關措施，要求雇主或仲介公司應於移工入境登錄檢疫作業時，同時於入出國移工機場關懷服務網登錄移工自主健康管理地點，像是雇主工作地、仲介公司安置處所等。

以及自主健康管理期間應盡量一人一室，若有困難者，應保持1.5公尺距離，配戴口罩、落實消毒作業。

蔡孟良也強調，在這次事件之後，勞動部也認為相關管理責任若雇主已經委任仲介，仲介就該負起責任，如果仲介透過醫管公司辦理業務、仲介沒有善盡受委任，像是未通報、通報不實等，都會依就業服務法對仲介開罰新台幣6萬至30萬元。

另外，蔡孟良指出，勞動部目前也正在研擬修正雇主聘僱外國人許可及管理辦法，此法規對移工住宿空間、消防安全設施等都有明文規定，過去制度設計也會給予限期改善的機會，但經檢討認為有一些情節重大情況應立即處分，因此未來將朝這方向來修法。

(中央社)