美國總統當選人拜登（Joe Biden）昨（8）日提名退役陸軍四星上將奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長，儘管奧斯汀經歷豐富、能力過人，但他退役時間未滿7年，須國會通過豁免，不過多位民主黨參議員已經表態，認為此舉違反「文人領軍」基本原則，不會支持豁免。

美國退役軍官接掌國防部必須符合退役滿7年的規定，拜登昨日提名的非裔退役上將奧斯汀2016年才退役，退役僅4年，因此必須獲得國會表決通過豁免。

不過美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等報導，奧斯汀恐在國會遭遇阻礙，尤其多位民主黨參議員已經表態不會支持豁免。

康乃狄克州民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，儘管對於奧斯汀出任防長感到興奮，但他也指出，豁免7年條款將會違反「文人領軍」的基本原則，「這個原則對我們的民主至關重要。」

除了布魯門塔，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、夏威夷州日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）、蒙大拿州參議員泰斯特（Jon Tester）等也都以同樣理由表態不支持豁免，他們異口同聲讚賞奧斯汀的經歷，但也強調不應該違反文人統治的原則。美國國會過去曾通過豁免2次，國會前一次通過豁免是2017年，通過川普政府首任國防部長馬提斯（James Mattis）。

另外路透社報導，詢問任何認識奧斯汀的人，他們口中最常出現2個形容詞：非常孤僻、非常敏銳。

包括已卸任及現任美國官員都表示，奧斯汀沒有公開自己給歐巴馬政府的建議，他也相當謹慎，不會透過媒體遊說立場，官員猜測，拜登可能希望有一個較低調的五角大廈。

不過奧斯汀的低調個性，也讓他在中東之外的政策看法相當神秘，消息人士預測，奧斯汀可能會擁護五角大廈傳統規範，例如重視同盟，不過外界仍不清楚，他將如何應對像中國這樣的全球挑戰。

(中時新聞網)