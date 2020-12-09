桃園機場入境管制區內，檢疫人員正在協助旅客上網填寫健康聲明資料。（示意圖，本報資料照）

國民黨主席江啟臣今天在國民黨中常會呼籲國人注意新冠肺炎疫情警訊，配合流行疫情指揮中心的防疫工作，並提醒指揮中心，防疫工作不但應與時俱進，也要多方徵詢討論，讓防疫工作在討論溝通中更加完備縝密。

江啟臣說，連日來國內外疫情升溫的警訊，值得我們關注。成都新冠疫情再起進入戰時狀態；返台的浙江台商不排除本土感染的可能；印尼移工確診數大增；美國疫情更是擴散快速，日前更創下21萬確診的新高紀錄，再再都顯示，新冠肺炎的對人類健康的威脅仍在加劇中。在有效疫苗問世前，我們絲毫沒有鬆懈的本錢！

江啟臣表示，我們再次呼籲國人配合指揮中心的防疫工作，也持續期盼不分國籍與地區，所有的染疫者都能受到妥善的醫療照顧，儘速康復。我們更要提醒指揮中心，防疫工作不但應該要與時俱進，也要多方徵詢討論，讓防疫工作在討論溝通中更加完備縝密，才能真正守護得來不易的防疫成果。

(中時 )