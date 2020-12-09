屏東檢警偵辦一起離奇逆子弒母刑案，52歲蔡姓男子因細故以鈍器重擊8旬老母，造成雙腿骨折送醫，隔天急救不治，3個月後才由法醫認定是因雙腿骨折導致血脂肪栓塞引起死因，檢方隨即聲押蔡男，屏東地院9日依殺害直系血親尊親屬等罪，一審判刑9年6月，可上訴。
承辦員警指出，整起案件非常離奇，2019年10月1日接獲蔡母遭逆子虐打送醫，隔日竟急救無效，因為死因不明，醫院不願開立死亡證明，隨即報請刑事相驗。
不過第一時間法醫也難認死因，又將案件移往法醫研究所，經深究後才確認，死因為左脛骨近端膝蓋處骨折等傷害，引發大量血脂肪栓塞死亡。
事隔3月才確定是他殺，檢警事後才找來蔡男詢問，同日向法院聲請羈押獲准，且以殺害直系尊親屬重罪起訴。承辦員警透露，整起事件堪稱離奇，曾在北部有聽聞類似死因，但接觸刑事數十年經驗，親眼見到還是頭一遭。
(中時 )
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