受到新冠肺炎疫情影響，許多企業紛紛資遣員工，一名網友表示，公司近日公告要裁員，自願提離職的，可以多拿2個月的特別補償，讓他很猶豫到底要不要衝？貼文一出引發熱議，許多人認為，如果一樣要被裁，不領白不領，不過內行人一看則狂搖頭。

原PO在《PTT》表示，看到公司公告準備裁員，並強調任何職務都有可能被裁，不過自告奮勇的人可以多拿2個月的補償，像他就可多領4萬8千元，原PO質疑「該衝一波自願被裁嗎？不然到時候還是被炒是不是虧了，該怎樣比較好？要衝嗎？」

內行網友一看急勸不要，因為如果真的不幸被裁，還有失業補助可以領，但自願離職就拿不到失業補助，現在工作不好找，失業補助可以領得比2個月薪水還多，建議「菜鳥可以衝，老鳥死撐吧」。

不過也有網友認為「48000元加減賺」、「比你年終還多」、「先拿先贏，公司要裁人的很多財務出問題，不要最後什麼都沒有」、「幫其他人報名」、「別想了，衝了吧」。

根據勞動部失業給付規定，被保險人因投保單位關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告離職…等非自願離職者，失業給付每月按申請人離職退保當月前6個月平均月投保薪資的60％計算，最長可發給6個月。

因疫情被資遣 勞動部提供"量額溫.送餐"等職缺

(中時新聞網)