台東縣於今（109）年9月17日在「上富彩投注站」開出「威力彩」頭獎新臺幣6.1億元獎金由1人獨得，是台東近10年來開出的最高頭獎。中獎人響應台灣彩券公司「買彩券、做公益、積功德」的理念，慷慨捐出7,000萬元給社福團體，為近5年頭獎中獎人單筆捐贈金額的最高紀錄。此外，中獎人也包了紅包給為他帶來好運的頭獎商店「上富彩投注站」。

台灣彩券公司總經理蔡國基今（9）日前往頒發頭獎商店獎牌，「上富彩投注站」也分享中獎人的好運紅包給台東縣當地弱勢團體，在即將到來的聖誕佳節為弱勢送暖倍感溫馨，台東縣政府秘書長陳明仁也親赴「上富彩投注站」力挺公益，更呼籲全民持續支持公益彩券、讓愛生生不息。經銷商於活動現場準備了100份「威力彩」分享鄰里，活動現場熱鬧、溫馨。

蔡國基表示，這位獨得6.1億元的「威力彩」頭獎中獎人為當地一名50多歲退休男性，採用電腦選號的方式購買2注威力彩，而這張彩券的第1注讓他幸運對中頭獎6.1億元，中獎人領獎時特別捐贈7,000萬元做公益，其中1,000萬指名捐贈給「利河伯基金會基督仁愛之家」，另外6,000萬元捐贈給「中國信託慈善基金會」推動全台弱勢家庭與兒童照顧方案。

台東縣政府秘書長陳明仁親赴「上富彩投注站」向投注站道賀，陳秘書長表示，公益彩券的公益盈餘是各縣市政府辦理社會福利經費的重要來源，從96年統計至109年10月公益盈餘共挹注台東縣超過30億元，也肯定「上富彩投注站」分享中獎人愛心、回饋鄉里的精神，幫助更多需要被幫助的人。

(中時新聞網)