福斯集團在中國開啟新的銷售模式，在市中心開設新的電動車展示間，提供固定價格，有別於其它車廠的傳統銷售系統。

在中國名為大眾汽車的福斯與上汽集團合作，在杭州市市中心開設首間展示間，該商店名為「ID. Store X」，展示和銷售旗下ID系列電動車。

福斯在周三表示，消費者將以固定的價格在公司網站或透過手機App直接對授權的經銷商下訂。而該展示和銷售商店將由經銷商投資和經營，而不是由福斯。經銷商授權進行銷售，並不需要對車款有庫存。

包括福斯、通用或豐田等車廠傳統上會制訂官方售價，而經銷商會持有車輛庫存，經銷商通常被允許依照需求情形而提供不等的折扣。

福斯新銷售模式不同於特斯拉，特斯拉在汽車製造、定價、銷售、交車，管理了整個一條龍的過程，並且自有商店或銷售點的經營也會添加到營運成本。特斯拉目前在中國有150個展示間和服務中心。

上汽/大眾合資公司表示，未來一年半將在中國29個城市開啟40個「ID. Store X」商店。福斯與另一合資夥伴一汽則尚未宣布相關的電動車銷售計畫。

(時報資訊)