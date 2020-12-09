面板雙虎公布11月營收，在面板量價齊揚帶動下，友達(2409)、群創(3481)單月營收雙雙繳出年增率超過20％的佳績。法人認為，面板報價快速持續上漲，各尺寸報價已回到2018年第4季至2019年第1季水準，有利於台灣面板廠營收及獲利回升。另一方面，TV面板產能被NB及MNT分食，預期TV面板報價仍看漲，而廠商為確保產能，已下單至明年第2季，面板榮景可維持至2021年上半年。

友達11月合併營收為259.5億元，較上月增加0.9％，與去年同期相比成長22.0％。

11月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1,081萬片，較10月增加0.5％。中小尺寸面板出貨量約935萬片，較10月減少12.9％。

群創11月合併營收為260億元，較10月增加4.5％，較去年同期增加21.4％。

11月大尺寸合併出貨量共計1,210萬片，較上月增加1.9％；中小尺寸合併出貨量共計2,724萬片，較上月增加8.8％。

(時報資訊)