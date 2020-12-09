新加坡主管機關表示，皇家加勒比海國際遊輪公司（Royal Caribbean International）的「無目的地海上遊」（Cruise to nowhere）行程發現一起新冠肺炎確診病例，船上數百位乘客已被通知待在船艙內，直到完成新冠狀病毒的接觸史追蹤，目前這艘「海洋量子號」（Quantum of the Seas）已提前一天返回新加坡港口。

皇家加勒比海國際遊輪與新加坡旅遊局表示，「海洋量子號」所有曾與一名83歲男性感染者有過密切接觸的旅客與船組員，隨後在病毒檢測中均呈現陰性。

新加坡旅遊局遊輪部門主管Annie Chang表示，其餘乘客與船組員將留在船上的房間裡，直到完成接觸史追蹤為止，且他們在離開碼頭之前，必須接受強制性的新冠狀病毒檢測。

自新冠肺炎疫情導致皇家加勒比海遊輪在3月暫停全球業務以來，這個「無目的地海上遊」行程是其首航行程之一。新加坡《海峽時報》報導，船上共有1680名乘客與1148名船組員。

這些遊輪行程是新加坡振興旅遊業計畫的一部分，該國觀光業因這場大流行病已經受到重創。截至目前為止，全球新冠肺炎確診數已經超過6770萬人，並導致逾154萬8,575人死亡。

(時報資訊)