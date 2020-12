新加坡主管機關表示,皇家加勒比海國際遊輪公司(Royal Caribbean International)的「無目的地海上遊」(Cruise to nowhere)行程發現一起新冠肺炎確診病例,船上數百位乘客已被通知待在船艙內,直到完成新冠狀病毒的接觸史追蹤,目前這艘「海洋量子號」(Quantum of the Seas)已提前一天返回新加坡港口。

皇家加勒比海國際遊輪與新加坡旅遊局表示,「海洋量子號」所有曾與一名83歲男性感染者有過密切接觸的旅客與船組員,隨後在病毒檢測中均呈現陰性。

新加坡旅遊局遊輪部門主管Annie Chang表示,其餘乘客與船組員將留在船上的房間裡,直到完成接觸史追蹤為止,且他們在離開碼頭之前,必須接受強制性的新冠狀病毒檢測。

自新冠肺炎疫情導致皇家加勒比海遊輪在3月暫停全球業務以來,這個「無目的地海上遊」行程是其首航行程之一。新加坡《海峽時報》報導,船上共有1680名乘客與1148名船組員。

這些遊輪行程是新加坡振興旅遊業計畫的一部分,該國觀光業因這場大流行病已經受到重創。截至目前為止,全球新冠肺炎確診數已經超過6770萬人,並導致逾154萬8,575人死亡。

(時報資訊)