國光生(4142)國內流感疫苗已提前全數出貨，11月營收7947萬，月減87.07%、年減58.12%，前11月營收17.41億元，年成長69.79%。

國光生技與嬌生旗下Crucell今年初達成共識並簽署和解契約，11月底已收取和解金11.5億元，貢獻每股純益約2.67元，將為今年第4季營運添金。法人指出，國光生技今年營運給力，光靠本業已可轉虧為盈，再加上第四季新冠疫苗補助款及Crucell和解金入袋，全年度獲利值得期待。

在新冠疫苗部分，國光生技已於11月20日向食藥署提出二期臨床試驗申請，並規劃在台灣北、中、南合格臨床試驗醫院同步展開，同時也正與國外病例較多的國家洽談合作，預計年底可正式進入第二期臨床試驗，若緊急使用授權（EUA）通過，最快明年中，就有疫苗提供國人施打，連帶疫苗抗原製備廠與專業疫苗輸送公司皆有望同步受惠。

在產能規劃上，預計拿到EUA（Emergency Use Authorization）就可開始出貨，優先提供國人施打，加上明年中新產線加入，產能預計可迅速滿足台灣防疫需求。

(時報資訊)