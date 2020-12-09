聯合再生(3576)子公司永梁股份有限公司取得臺南市17處停車場標案。

聯合再生能源子公司永梁股份有限公司參與臺南市停車管理處「臺南市關聖里停車場等17場停車場設置太陽光電發電系統」公開標租案，由臺南市停車管理處公告得標。此標案標的為臺南市關聖里停車場等17場停車場，全部面積加總約5.7公頃，預計總建置量約8MW。

永梁為聯合再生100%持有之子公司，目前手上已有12MW電場營運中，繼上個月取得宜蘭縣政府羅東鎮羅東掩埋場及五結鄉五結舊掩埋場約10MW標案。本月再傳捷報取得「臺南市關聖里停車場等17場停車場設置太陽光電發電系統」標租案，此標案預計總建置量約 8MW，完成後發電量預計為981萬度電，可供2,799戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為5,227公噸，等同約13座大安森林公園的吸碳量。

臺南市日照充足，光電產業供應鏈完整，且成立單一窗口，透過辦理宣導說明會、編列補助預算及法令強制等策略，提高臺南市太陽光電裝設普及率，以實現臺南市成為低碳綠能宜居城市。此次標案，對規劃設計、模組規格、施工建置及工業安全衛生管理有相當高的要求。聯合再生有多年建置並持有太陽能案場的經驗，此次案場將使用聯合再生自行研發之雙玻雙面模組，此產品發電功率達 410W，已通過四項專利自主研發申請，有效提升整體發電效率，且全系列耐壓可達1500V，進一步降低系統建置之BOS，此產品是全臺第一太陽能品牌推出雙玻半切雙面發電太陽能模組於市場，滿足業界對於發電量與長期穩定效能之需求。未來，永梁將負責案場之建置及維運，聯合再生集團將持續深耕臺灣系統市場，累積持有臺灣本土之公標案電廠。

(時報資訊)