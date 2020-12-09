今年新台幣匯價持續走升，已經升破了28.25元，永豐金(2890)首席經濟學家黃蔭基表示，目前新台幣價位是國宅，而明年會是豪宅。至於明年新台幣兌美元的高點價位，黃蔭基認為，美元貶值會持續到明年，美元指數向85移動。

對於持續走升的新台幣，是否會造成電子業等企業匯損壓力，永豐投顧資深經理楊達康認為，由於中美貿易戰訂單移轉，台廠轉嫁能力強，明年NB和零組件需求仍將持續上揚，而各國央行持續量化寬鬆，原物料價格看漲，在產業前景佳以及強勁技術核心下，匯損不會是電子股的ISSUE。而在金融股方面，投資人要有長線眼光，因為目前低利環境下，以及政策「廣積糧」確實對配息不利。不過投資金融股還是優於投資黃金。

選股方面，在電子產業部分，受疫情影響，全球5G基站建設延遲，預期2021年全球5G基站仍將成長3成來到112.5萬座，而隨著5G環境逐漸形成，網路流量大幅攀升，寬頻高速規格必須升級，核心網交換器由100G升級至400G、WiFi5也將升級至WiFi6，在此趨勢下，供應鏈上、中、下游互蒙其利，包含上游晶片、中游石英元件及分頻器以及下游組裝廠及測試公司，均可期待。另外，因高速傳輸處理量大幅增加，帶動異質整合需求，有利ABF載板層數上升。

傳統產業部份，有三個趨勢，第一，2020年為資金匯回專法的第一年，台商返台帶動內需，廠辦建設需求將大幅增加，惠及營建、水泥及鋼鐵族群；而綠能為全球共識，台灣自不會缺席。第二，Covid-19疫情後的新常態，民眾願意花更多時間運動，故帶動運動服飾、鞋類商機再起，E-Bike將延續供不應求至2021年；而美國房市大好，可望帶動高階窗簾需求。第三，疫苗終露曙光，全球產業秩序恢復，貨櫃航運、工具機及汽車零組件景氣將自谷底翻揚。

(時報資訊)