資誠(PwC)會計師事務所指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，美國國稅局也受衝擊，截至2020年11月底，美國國稅局估計尚有300萬份信件未拆封。

此外，美國國稅局仍有約100萬份稅報待處理，現在處理中的稅報則有680萬份。為因應如此大量的工作，美國國稅局增派周末輪班及加班的工作人員，盡快處理退稅與發放紓困金支票。

資誠指出，即使美國電子申報已相當普遍，但不少民眾仍選擇使用紙本申報，在無疫情期間並沒有太大問題，但疫情期間等於需耗費多2倍時間才能拿到退稅（紙本申報約6周才能拿到退稅，而電子申報為3周)。

但在新冠疫情肆虐的2020年，對納稅人與稅局而言，紙本申報程序更加冗長，許多納稅人仍在持續等待幾個月前申請的退稅。據悉，納稅人可能需要等到明年初才有可能會拿到退稅款項，而國稅局也申明了將會連同此期間所產生的利息一同支付給納稅人，還需請納稅人耐心等待，不要著急。

雖然不是每年都會碰上如此大規模的疫情，但是隨著科技的進展以及數位化時代的來臨，美國國稅局網站已明示「提醒納稅人以及稅務專員善用電子申報之選項，除呼應保持社交距離之口號以外，亦能加速申報、退稅及付款等流程。」

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，若納稅人在等待退稅或是紓困金支票，現階段納稅人無須做任何動作，只能耐心等待美國國稅局的處理。惟在未來新的年度，須謹慎考慮若疫情沒有延緩，將對納稅人之稅務規劃產生的影響；若是有急需申請退稅的情況，應盡早準備稅務申報資料或考慮使用電子申報等方式，以因應國稅局因人手不足而處理緩慢之情況。

(工商 )