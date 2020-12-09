為免移工成為防疫破口，疫情指揮中心指揮官陳時中9日宣佈，自10日起越南、泰國產業類移工入境，也需在居家檢疫14日後，前往指定醫院辦理採檢作業，其採檢費用由指揮中心負擔，至於交通接送部分，則由雇主或仲介公司自行安排。

居家檢疫完成後，需進行採檢作業的原本只針對印尼與菲律賓的家事移工，但是近期都是檢疫期滿後才確診，因此，陳時中宣布，自10日起泰國、越南等產業移工也需要在檢疫期滿後，再進行棌檢作業，以防有破口。

指揮中心指出，移工完成14日集中檢疫及居家檢疫期滿，應再進行7日之自主健康管理，為掌握移工於自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧，雇主及仲介公司應即日起，必須要通報移工自主健康管理地點（如雇主工作地、仲介公司安置處所等），同時，自主健康管理期間應盡量一人一室。如有困難者，應保持1.5公尺距離，配戴口罩、落實消毒作業。

指揮中心表示，基於國內防疫安全，雇主或仲介公司如有未依上開新措施辦理通報、或有通報不實、或有居住環境未符合規範者，將依違反《傳染病防治法》處新台幣3千至1萬5千元罰鍰；此外，仲介公司因辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致勞工權益受損，將依《就業服務法》處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

(工商 )