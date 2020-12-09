全國冬季東方美人茶評鑑比賽，擔任評審的茶改場祕書吳聲舜輪流試喝茶湯。（謝明俊攝）

全國冬季東方美人茶評鑑比賽，入選前3名的茶。（謝明俊攝）

全國冬季東方美人茶評鑑比賽，特等茶由頭份市鄧國權茶園奪下，鄧家第2代鄧羽妡（中）代表出席接受大家恭賀。（謝明俊攝）

頭份市農會舉辦冬季東方美人茶比賽 評審茶改場秘書吳聲舜說明今天東方美人茶特性

頭份市農會舉辦冬季東方美人茶比賽，評審茶改場秘書吳聲舜說明今天東方美人茶特性

全國冬季東方美人茶評鑑比賽， 9日上午完成最後評選，頭份市鄧國權茶園再次奪下全國特等獎，連2年嬋連冬季東美冠軍，負責評審的農委會茶改場祕書吳聲舜指出，特等及頭等一之間的差距非常小，但茶品特性完全不同，特等茶最後掌握了東美的柔美特色而勝出。

今年全國冬季東方美人茶比賽，受到近期旱害影響，桃竹苗地區許多茶園因乾旱造成茶樹枯死，茶樹新芽無法發出成長，造成產量大減，參加比賽茶數大幅減少至289點，跟去年4百多點比起來，少了許多，並且，因乾旱影響，茶芽發育也受到影響，許多茶農甚至無茶可參賽。

今年的全國東美評鑑大賽，輪由苗栗頭份市農會主辦，品鑑賽事從8日開始，維期2天，本次評審召集人由桃園龍潭茶改場祕書吳聲舜出任，率領茶改場助理研究員邱喬嵩進行嚴格品審作業，先從289點中淘汰部分不合格茶，9日上午，再從中選的20點比賽茶中，經2輪品選後，選出最優茶葉，特等獎由頭份市鄧國權的兒子鄧智先奪下，另鄧國權茶園還拿下頭等2，這是鄧國權茶園連續2年拿下冬季東方美人茶評鑑比賽特等獎，頭等1則由桃園市龍潭區的黃瓊舞所拿下。

茶葉專家吳聲舜賽後講評時分析，今年的東美受到乾旱影響，不僅產量減少，風味也變淡，建議茶農在製茶時，應視每期茶葉的狀況稍做調整，不能一成不變。他們最後在評定冠、亞軍時，一時間難分高下，二者之間水準相當接近，但茶性卻是大相逕庭，但最後，評審以東方美人茶之名，應包含女子柔美之意，所以選中茶性較柔美的勝出。

在前8名成績中，苗栗縣拿下其中4名，桃園縣則有3人入選，新竹縣則有1名，苗栗縣東方美人茶成績表現相當優秀。

(中時 )