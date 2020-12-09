美國川普政府7日宣布，任內第11筆對台軍售，價值約2億8千萬美元。據了解，此筆軍售並非台灣要求的優先項目，是美方基於自身政策利益所做決定。港媒評論痛批，近年蔡政府一昧採取「抗美親中」政策，甚至已達「逢美必親」、「逢中必反」的狀況；如今，民進黨正在為自己的行為付出代價。

根據香港媒體《中評社》9日評論指出，從川普政府這筆軍售案可看出，台灣近幾年所採取的「抗美親中」政策，已把「戰略主動」留給了美國，讓自己成為了川普手中的棋子與貨架上的商品。反觀中國大陸，始終以實力、定力與美國週旋且毫不退讓。

評論強調，連前陸委會副主委、淡江大學副教授黃介正8日也撰文稱，過去四年，兩岸同時經歷史無前例的「川普折騰」，都將對美工作列為優先，而疏忽了兩岸必要的正常交流，等於雙方都把「戰略主動」留給了美國。

針對蔡政府「抗美親中」政策，評論直言，頻對美軍購保證不了台灣安全，開放萊豬也換不到與美國的雙邊貿易協定（BTA）；台灣真正該好好面對的是，無法加入大陸所主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），將被孤立在亞太經濟體系之外。不僅如此，如今很多事實都證明了，蔡政府一味親美，是讓台灣在「自我催眠中陷入險境」，衝過頭的後果就是「回頭是岸」，而民進黨也正為自己的行為付出代價。

(中時新聞網)