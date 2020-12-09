張奕昨日舉辦返台記者會，經紀公司特別邀請張奕少棒、青少棒時期的恩師到場，東園國小教練賴敏男、重慶國中教練劉明光擔任神秘嘉賓讓張奕相當驚喜，其中劉明光還留著張奕小時候的照片，更誇讚張奕相當肯吃苦，一個人到日本苦熬10多年相當不容易。

劉明光擔任教練一職長達40多年，帶出過王建民、陳金鋒、郭李建夫等好手，張奕也是他得意門生，一談起張奕，劉明光滿口都是稱讚，還拿起手機翻出張奕青少棒時期青澀的照片。

「張奕從小就很吃苦耐勞，國中畢業後就隨著陽岱鋼腳步到福岡高校，一個人闖天下很不簡單，一般人無法忍受在國外孤單又要奮戰的心情，他能成為其他孩子的榜樣。」劉明光除了心疼張奕的堅強外，也說張奕是他的驕傲。

張奕重慶國中時的照片。（劉明光提供）

東園國小教練賴敏男也說張奕能有現在的成就，從小就有跡可循，「小學比賽真的很多，但任何比賽他都全力以赴，他有個觀念是上場就是要拚，不管比賽大小，這種拚勁特質小時候就顯露出來。」

此外賴敏男還透露，當初張奕選擇希望能以野手身份出賽是因為「想要每天上場」，後來打擊沒能發揮，幸好球團願意讓他轉成投手，也讓他投出一片天空。

去年12強賽張奕一戰成名，其實該場比賽賴敏男也在現場，「那天剛好有活動找東園國小唱國歌，看到他在休息室臉色很緊繃，可能看到學弟來幫他加油，他稍微放鬆後投出好成績。」

張奕即使從高中就遠赴日本打拚，但仍與國小、國中教練保持聯繫，這也是恩師們認為最難能可貴的地方，張奕只要回台就一定會回母校看看，賴敏男笑說，「學弟們都大排長龍找他要簽名。」

歐力士投手張奕返台，恩師東園國小教練賴敏男、重慶國中教練劉明光擔任神秘嘉賓。（鄭任南攝）

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