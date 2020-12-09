26歲雷莊兒（Juliette）以甜姐兒外型和前凸後翹的好身材，拿下2017年度香港小姐冠軍、最上鏡小姐獎，同時雷莊兒還拿下2018年度國際中華小姐競選季軍，雷莊兒雖然貴為冠軍港姐，但她相當親民，雷莊兒近日就在網曬性感照，只見她身穿黑色小褲褲入鏡，相當性感，不過雷莊兒卻挺著凸肚，結實腹肌全消失。

雷莊兒樂於分享生活日常，她就在IG曬度假辣照，雷莊兒摸著自己的一頭長髮，還透露自己只有在度假的時候，才會梳頭髮，照片中，雷莊兒眼神迷人，手拿梳子梳頭髮的她，舉手投足性感，狂噴女人味。

更吸睛的是，雷莊兒把短袖上衣捲起，而她下身只穿黑色小褲褲，火辣程度爆表，不過雷莊兒的身材卻有大變化，她的結實腹肌全消失，變成一團凸肚，雷莊兒看起來發福不少。

其實雷莊兒自從當選港姐後，她就曾遭網酸醜、顏值低，不過雷莊兒事後曾霸氣表示不在意被說醜，而她也正能量表示，不可能讓所有人喜歡自己。

(中時新聞網)