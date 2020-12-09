台灣對登革熱並不陌生，隨著全球暖化，病媒蚊更大量拓展生存版圖。目前登革熱沒有特效藥和有效疫苗，中正大學學生從預防醫療出發，發想新型登革熱病毒檢測試劑，有效提高檢測試劑的耐溫程度、降低保存門檻，也能在30秒得到檢測結果。學生團隊以此試劑原型，參加美國國際基因工程生物機械競賽（iGEM）並奪獎。

「登革熱是一個沒有辦法根除的疾病，這個疾病看似很小，實際上爆發起來卻相當嚴重。」中正大學iGEM團隊成員黃湘雁說，登革熱目前沒有特效藥或疫苗，只能仰賴醫院給予緩解症狀的支持性療法。

黃湘雁提到，我國近兩年約有500至600個登革熱病例，在2014、2015年更爆發前所未有的登革熱大流行，造成6萬多人感染、200多人死亡，而全球則將近39億人口處在登革熱的影響範圍，足見登革熱在傳染病上的嚴重性。

中正大學學生團隊研發「新型登革熱病毒檢測試劑」的原型，並用3D列印製作試劑盒外殼，如同驗孕棒，只要血液樣本滴入試劑盒的一端，與試劑的奈米金結合後流到測試線，如果含有病毒，試劑就會呈現兩條紅線。

有別於一般市面上的登革熱快篩試劑利用抗體做檢測，中正大學學生團隊開發的試劑原型則利用「多肽鏈」直接檢測登革熱病毒。

「我們用大腸桿菌製造多肽鏈，可以大量生產試劑原料。」團隊成員陳珏翰說，除了降低成本，多肽鏈的長度介於胺基酸和蛋白質之間，結構簡單，比起抗體更不易受到環境酸鹼值或溫度影響，試劑保存期也較長。

目前登革熱檢測方式有兩種，傳統核酸檢測需要數小時才能得知結果，而市面上的試劑則需要30分鐘。陳珏翰表示，目前中正團隊開發的試劑原型經過實驗測試，從滴入樣本到顯示結果約30至60秒即能完成，希望能加速篩檢，為病人爭取治療時間，也能及早做預防社區傳染的措施。

在開發試劑原型之餘，學生團隊也走出實驗室與民眾交流，發現大多民眾對登革熱不甚了解，誤以為只有台灣南部才有登革熱，或不知登革熱可能嚴重致死。「台灣是高齡社會，而老人正好是登革熱高風險族群。」黃湘雁說，我們找來長輩用台語幫忙錄製防治宣導，也與嘉義布袋戲劇團合作拍攝登革熱宣導影片，在布袋戲偶生動的演出下，用說故事的方式讓民眾更容易認識登革熱及提高警覺性。

今年中正大學5個學院、8個學系共14位同學參加iGEM競賽。校方指出，過去3年，中正學生團隊赴美接連獲得亮眼成績，儘管今年因疫情的關係首度改用線上視訊方式參賽，中正團隊仍表現不俗，在全球239組隊伍中與成大、交大等校並列金牌，以及最佳包容性主題獎提名。未來中正團隊也將以發表論文為目標，不排除尋求廠商合作。

(旺報 )