許多人認為台灣的防空網相當周密，可能擋下共軍的第一擊，我們當然希望如此，但是戰爭是千變萬化的，我們仍然難以猜測現有的防衛力量在戰爭來臨時能否全面完整的發揮。圖為天弓二型防空飛彈。(圖/中山科學院)

國防部軍備局第205廠高雄大樹廠區，今(9日)上午傳出調製天弓二型飛彈推進劑鋁粉時發生閃燃意外，造成士官長盧守彥、中士王伯彧及員工洪瑞陽等3人受到嚴重灼傷的意外，軍備局下午說明，軍備局替中科院代工產製推進劑3人均有證照且經驗豐富，但是打開鋁粉桶蓋時，就瞬間閃燃。

205兵工廠廠長林正雄少將下午出面明，今天上午3名工作人員在2至3坪大的作業室內進行鋁粉秤重作業，作業程序是將平時放置在防靜電塑膠袋中，裝在鐵桶內的鋁粉取出。

為料當時才剛剛開啟起第一桶鋁粉，就瞬間發生閃燃，3人當場受到灼傷。林正雄強調，中科院多年前就委由軍備局205廠進行推進劑代工，目前這項工作已進行約1年半3名操作人員也都經過受訓及驗證，經驗都相當豐富。

據了解,，上午送醫的3人經過院方燒燙傷中心急救後，目前傷勢穩定，已送加護病房觀察中，國防部則表示，已偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。軍方也將配合調查，同時檢討原因，並且精進以避免類似案件再度發生。

(中時新聞網)