國防部軍備局第205廠高雄大樹廠區，今(9日)上午傳出調製天弓二型飛彈推進劑鋁粉時發生閃燃意外，造成士官長盧守彥、中士王伯彧及員工洪瑞陽等3人受到嚴重灼傷的意外，軍備局下午說明，軍備局替中科院代工產製推進劑3人均有證照且經驗豐富，但是打開鋁粉桶蓋時，就瞬間閃燃。
205兵工廠廠長林正雄少將下午出面明，今天上午3名工作人員在2至3坪大的作業室內進行鋁粉秤重作業，作業程序是將平時放置在防靜電塑膠袋中，裝在鐵桶內的鋁粉取出。
為料當時才剛剛開啟起第一桶鋁粉，就瞬間發生閃燃，3人當場受到灼傷。林正雄強調，中科院多年前就委由軍備局205廠進行推進劑代工，目前這項工作已進行約1年半3名操作人員也都經過受訓及驗證，經驗都相當豐富。
據了解,，上午送醫的3人經過院方燒燙傷中心急救後，目前傷勢穩定，已送加護病房觀察中，國防部則表示，已偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。軍方也將配合調查，同時檢討原因，並且精進以避免類似案件再度發生。
(中時新聞網)
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