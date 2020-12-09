女星李玟2011年嫁給外籍富商Bruce，婚後9年來恩愛模樣羨煞旁人，如今卻傳出兩人婚姻出問題，李玟還疑似尋求心靈諮商服務，近來布魯斯和女兒們開遊艇趴，但卻獨缺李玟一人缺席，也讓婚變傳聞再次甚囂塵上。

根據《網易娛樂》報導，李玟7日於微博曬出聚會的照片，並寫道：「和我的小伙伴們打卡三亞，這裡的美食美景我都好喜歡喔」，不過同時李玟的繼女也上傳和父親Bruce在遊艇趴上的合照，父女倆享盡天倫之樂，不過此家庭聚會，卻獨缺李玟一人未到場，加上之前頻傳婚變，也讓網友更懷疑傳聞的真實性。

李玟微博曬出聚會照。（圖／李玟微博）

起初，李玟被傳9年豪門婚變時，先是解釋婚姻「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，不過接下來的發文附有一串網址，恰好是為情傷或剛離婚的人士提供心靈輔導諮詢服務的網站，也讓婚變傳聞更甚囂塵上。

根據《鏡週刊》報導，李玟友人透露今年受到疫情影響，和老公多了很多時間相處，因此難免會發生摩擦，至於姊姊Nancy則表示：「如果李玟婚姻真的出狀況，一定會親自跟大家說明」。

(中時新聞網)