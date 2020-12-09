士林地方法院進行國民法官模擬法庭，自12月8日開始一連3天，由6位國民法官與3位職業法官共同審理發生在數年前的職員持刀殺害上司未遂案，9日上午邀請當年替犯案凶手進行心理衡鑑的精神科專科醫師鄭懿之出庭，國民法官紛紛提問，詢問如何鑑定犯案時心理狀態，討論熱烈，國民法官預計明評議後做出判決，結果也將由評論員檢討模擬法庭利弊優缺。

士林地院進行2020年度第1次國民法官模擬法庭，實際運作「起訴狀一本」、「卷證不併送」、「檢辯互為證據一次性開示」等新制，9名法官都不知道模擬案例原來的判決結果。檢方重新購置當年犯案電擊棒、柴刀，逼真還原當時審理過程，讓國民法官如同真正審案的感受，甚至要求實際案件中的鑑定人，也是亞東醫院精神專業醫師鄭懿之，接受檢、辯以及國民法官訊問。

鄭懿之庭後表示，國民法官的問題不如職業法官能夠聚焦，提問的內容像是門診患者會問的「吃了藥會不會好？」之類的問題，很難用一句話說明，但法庭上，鄭懿之耐心解釋精神鑑定標準，讓國民法官了解精神鑑定呈現的意義。

士院新聞稿指出，國民法官選任過程，寄出107份通知書及「候選國民法官資格與意願調查表」，回收83份，計有49名候選國民法官到庭參與選任，最後選出6名國民法官及4名備位國民法官。6名國民法官中有2名女性，職業部分有資訊業、會計、家管、捷運公司人員、公司總經理，年齡為20歲至50歲間，4名備位國民法官則有副機長、教會人員、會計與行銷人員。

士院表示，本次模擬法庭由刑事第7庭蔡明宏擔任審判長，李昭然擔任受命法官，陳孟皇擔任陪席法官，今將進行審理程序調查證據，明天進行法律及科刑的辯論及評議，並於下午3點半宣判及座談交流。

(中時 )