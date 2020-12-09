雖然美國總統當選人拜登若無意外，將於明年1月20日宣誓就職、入主白宮，不過規劃美國就職典禮的「總統就職典禮聯合委員會」（JCCIC）卻因現在是否必須準備拜登就職而起內鬨，在共和黨委員與民主黨委員各自以票數3比3的情況下陷入僵局，讓民主黨所提出準備就職典禮的提案無法進行。

據美媒《CBS》報導，JCCIC於8日在國會山莊舉行會議討論眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）的準備拜登就職典禮的提案，不過該委員會剛好由議長裴洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）與霍耶爾（Steny Hoyer）等3位民主黨議員，以及參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、參議員布朗特（Roy Blunt）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等3位共和黨議員所組成，而在JCCIC投票中，民主黨以3票支持，但共和黨3票全數反對，讓該提案陷入僵局，無法成行。

對此，霍耶爾在會後發表聲明表示「共和黨拒絕接受大選承認拜登與副手賀錦麗為下屆總統與副總統的程度，簡直令人瞠目結舌」，「他們一再遵循川普的立場，威脅了民主並破壞對美國大選體系的信心」。

不過布朗特認為，JCCIC對於誰當選總統並不負責，而當前選舉訴訟仍在進行中，且當前疫情讓JCCIC舉行就職典禮造成極大挑戰，「JCCIC成員應該遵循兩黨合作的傳統，關注手邊工作」。但一名共和黨幕僚向CBS透露，通常該委員會在大選結果出爐前，也就是還不知道誰會上任前，大部分的規畫都會制定完畢。

另外，由拜登與賀錦麗組織的總統就職委員會（Presidential Inaugural Committee）仍深受JCCIC的決定影響，而拜登的總統就職委員會通訊部主任托巴（Pili Tobar）仍表示，PIC將在未來數周內持續與JCCIC合作，讓明年1月20日時，全美會看到一場安全的就職大典。

(中時新聞網)